Jazzikonen Wayne Shorter är död

En av jazzens allra största är borta. Saxofonisten, kompositören och bandledaren Wayne Shorter har för all framtid påverkat den musik som vi kommit att kalla jazz. Med Miles i hans berömda andra kvintett, med Weather Report, med sina egna kvartetter.

Nyfiket, undrande och ständigt lyssnande samlade Shorter sina medmusiker, band samman tiderna och fick genom sitt sätt att vara musiken att ta alldeles egna, osäkrade vägar där målet alltid var en upplevelse av tyngdlöshet och ett utforskande av det ännu inte kända.

Från 1950-talet och fram till sin död var Wayne Shorter mitt i strömmen och bärare av hard-bop, modal jazz, fusion och third stream. Oavsett etikett och sammanhang var han den samlande kraft med vilket det musikaliska universumet roterade.

Nu är han borta, eller som han själv skulle ha uttryckt det, antagit en ny form: “It’s time to go get a new body and come back to continue the mission.”

Magnus Östnäs