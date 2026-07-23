Häng med Lira till Korrö!

Lira-redaktionen har legat i viss högsommardvala men nu ruskar vi liv i oss själva och beger oss traditionsenligt till Korröfestivalen som drar igång idag torsdag!

Under fredag och lördag fixar Lira vår klassiska (”episka”, menar vissa) lounge med kaffe och skönt häng och bjuder på en massa musik och allehanda happenings: allt från kafferep med trion Tant Parant till allsång under ledning av Ronja Grafström, skivreleaser och akustiska gig. Kanske kommer också en och annan storhet förbi och bjuder in till samtal?

Själva festivalen lockar förstås med ett hejdundrande program, där vi ser fram emot akter som Triakel, Hoven Droven, Rå, Tuuletar, Hialøsa, My Dear Companion, Kongero & Wör … med mycket mera!

Inte har varit på Korrö tidigare? Kolla in Liras fotograf Pierre Erikssons reportage från förra året för lite inspiration!

Kom till Korrö, så ses vi i Liratältet!