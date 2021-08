Häng med Lira på förstklassig musikhelg i Älmhults Folkets hus

Som vi tidigare skrivit om här blir det sista veckoslutet i september, den 23-26 september, premiär för en helt ny musikfestival, när Älmhult Music & Arts skapar en fyra dagar lång happening i den småländska ortens nyrenoverade Folkets hus.

Lira kommer att vara på plats och i ett samarbete med festivalarrangören kan vi erbjuda våra läsare och följare rabatt på både entrébiljetter och boende – och åt andra hållet: den som köper biljett får en generös rabatt på en Liraprenumeration! (se mer nedan)

Nils Berg Cinemascope är en av alla akter som kommer till Älmhult i september. Bild: Miki Anagrius

I den ombyggda biosalongen med lyxiga fåtöljer för 170 besökare vankas det förstklassig musik inom jazz och kvalitetspop, och programmet är en sann finsmakarmeny med artister som Naoko Sakata, Franska Trion, Elina Ryd, Maia Hirasawa, Bohuslän Big Band med Danilo Pérez, Pombo, Sisters of Invention, Damn!, MusicMusicMusic Oversized, Nils Berg Cinemascope och Moonica Mac.

– Det vi vill signalera med namnet Music & Arts är att det är musik med tydligt konstnärliga kvaliteter, och kanske en urban approach, för som någon av många internationella gästarbetare här kommenterade: ”you bring the city to the village”, säger initiativtagaren Magnus Thuvesson.

Bor gör man enklast på Älmhults Ikea-hotell (världens enda), på smidigt gångavstånd från Folkets hus. En rabattkod gör det förmånligt med priser från 650 kr/natten för enkelrum och riktigt billiga flerbäddsrum.

Alla som köper biljett till någon av festivaldagarna får en rabattkod att samtidigt teckna en Liraprenumeration till halva priset, och köper du ett festivalpass för alla fyra dagar – ja, då medföljer ett års Liraläsning på köpet!

Läs mer om Älmhult Music & Arts och artisterna som spelar via länkarna nedan – vi på Lira tycker att det här är bland de mest spännande initiativen på länge!

För att få rabatt på biljetterna anger du ”lirarabatt” varpå 10 procent av priset dras av. Vid bokning av boende på hotellet anger du koden ”FOLKETSHUS” för att ta del av specialpriserna på rummen.

PS. Det är ännu oklart exakt hur många biljetter som kommer att kunna säljas, men i takt med att restriktionerna förhoppningsvis lättas så kommer också fler biljetter att släppas.

folketshusalmhult.se

ikeahotell.se

lira.se/konsten-och-musiken-intar-almhult/