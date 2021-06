Konsten och musiken intar Älmhult

I våras slank nyheten ut att förre ordföranden för riksförbundet Svensk Jazz, Magnus Thuvesson, bestämt sig för att starta en ambitiös jazzklubb i Älmhults Folkets hus. Starten skedde i april och nu visar det sig att ambitionerna är betydligt större än så.

Sista helgen i september blir det en fyra dagar lång festival med namnet Älmhult Music & Arts, och bokningarna är en riktig finsmakarfest inom jazz och jordnära popmusik.

Eller vad sägs om namn som Naoko Sakata, Franska Trion, Elina Ryd, Maia Hirasawa, Pombo, Sisters of Invention, Damn!, MusicMusicMusic, Nils Berg Cinemascope, Bohuslän Big Band med Danilo Pérez …

Magnus Thuvesson berättar entusiastiskt om projektet, om hur Folkets Hus-föreningen där han är ordförande lyckats samla det lokala näringslivet (ja, där ett visst Ikea förstås ingår), kommun och statliga verk för att först renovera den illa nedgångna fastigheten och sedan dra igång konsertverksamhet och nu då denna festival som förstås är tänkt att bli återkommande.

– Jag skulle säga att sånt här är precis vad kultur-Sverige behöver just nu – kvalitetsarrangemang i lokal miljö, säger Magnus Thuvesson.

Huvudscenen är husets ombyggda biosalong, ”en landsbygdsvariant av en art house-biograf”, det vill säga lyxiga fåtöljer, vissa med sidobord, och möjlighet att handla mat och dryck i baren under föreställning. Totalt 170 sittplatser. Därtill finns en mindre foajéscen med hälften så stor kapacitet.

Jenny Nilsson på premiärkvällen för foajéscenen i april, inför blott åtta personer i publiken …

Music & Arts-konceptet då? Jo, något litet har väl Thuvesson sneglat på insomnade Stockholm Music & Arts, vars idé var bred kvalitetsmusik över genregränserna. Konstelementet yttrar sig bland annat i ett samarbete med den lokala konstföreningen men också indirekt i musikprogrammet – där akter som Nils Berg Cinemascope och Pombo ju söker sig över gränserna konstnärligt, mot film och scenkonst.

– Det vi vill signalera är att det är musik med tydligt konstnärliga kvaliteter, och kanske en urban approach, för som någon av många internationella gästarbetare här kommenterade: ”you bring the city to the village”.

Så varför inte boka 23-26 september för en visit till Småland? Biljetterna släpps inom kort och mer info finns på Folkets Hus hemsida.

Text: Patrik Lindgren

Bilder: Folkets hus Älmhult