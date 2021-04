Garmarna, Egeland/Marin och Northern Resonance nominerade till folk-Grammis

I går släpptes de nominerade i jazzkategorin inför Grammisgalan den 3 juni, och idag var det dags för ytterligare ett par Lira-relevanta kategorier.

För utmärkelsen Årets folkmusikskiva är följande nominerade: Garmarna ­med den blytunga Förbundet, Manifestvinnande Lena Jonsson Trio med Stories from the outside, trion Northern Resonance med sin debutskiva med samma namn, norsk-svenska Ånon Egeland/Mikael Marin med lika lågmälda som lågstämda Farvel, farvel och så en lite rolig överraskning i form av Thommy Wahlströms soloskiva Låtar på sopransaxofon.

Årets visa/singer-songwriter går på det bredare spåret, och här kommer det att stå mellan Ane Brun, Christian Kjellvander, Iiris Viljanen (som vann Manifest med skivan Den lilla havsfrun), Mando Diao och Tomas Andersson Wij.

PL