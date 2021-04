Ellen Andersson, Rymden och Amanda Ginsburg bland de nominerade till jazz-Grammisen

Grammisgalan senarelades som kanske bekant i år och kommer att hållas den 3 juni, på Södra Teatern i Stockholm – exakt i vilken form beror förstås på då rådande rekommendationer från myndigheterna.

Utspritt över tre dagar presenteras nu vilka som nominerats i galans 23 kategorier, och i dag var det bland annat dags för Jazzkategorin, där det kommer att stå mellan Amanda Ginsburg, för skivan I det lilla händer det mesta, vokalistkollegan Ellen Andersson med hyllade You should have told me, supertrion Rymden och skivan Space sailors, punkiga JH3-Jari Haapalainen Trio med vad som sägs vara deras sista skiva Fusion forever, och så den nybildade men knappast oerfarna Hederosgruppen som debuterade ifjol med Storstrejk.

I morgon torsdag avslöjas vilka som är nominerade i kategorierna Folkmusik och Visa/singer-songwriter.

PL