Ellen Andersson årets Monica Zetterlund-stipendiat

Den i Lira flitigt omskrivna jazzsångerskan Ellen Andersson tilldelas årets Monica Zetterlund-stipendium för sina framgångar på den nordiska jazzscenen.

Motiveringen lyder:

”Ellen bär på en brinnande kreativitet. Hon strävar oupphörligt och med stor hänförelse efter nya musikaliska uttryck – att förfina dialekterna inom de musikaliska språken. Med djup och innerlighet, med en virtuositet av sällan skådat slag, med en unik frasering och en imponerande improvisationskonst berör hon sin publik och skapar med sin röst en magisk atmosfär.”

Denna Linköpingsbördiga artists debutskiva I’ll be seeing you kom 2016, prisades med Orkesterjournalens Gyllene Skivan och Ellen Andersson tilldelades då också P2:s Jazzkatten som årets nykomling. Och porträtterades i Lira (går att läsa här för den som prenumererar).

Hennes senaste skiva You should have told me från hösten 2020 Grammisnominerades – och här är Liras recension av den.

Om utmärkelsen säger Ellen Andersson i ett uttalande:

– Jag känner mig otroligt glad och ärad över att få ta emot det här stipendiet, kopplat till en av Sveriges absolut största jazzlegender genom tiderna. Monica har alltid varit en självklar inspiration för mig och många andra – det går inte att överdriva hennes betydelse för svensk musik och för svenska jazzmusiker. Ett stort och varmt tack till Monica Zetterlund-sällskapet för den hedrande utmärkelsen, den fina motiveringen och för det stora och viktiga arbetet de gör!

Stipendiet delas ut under en hyllningskonsert på Berwaldhallen i Stockholm den 25 september.

Patrik Lindgren