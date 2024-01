Det har av uppenbara men tråkiga skäl handlat mycket om annat än musik i rapporteringen av de två Nefertitiklubbarna i Göteborg de senaste åren.

Följderna av det senaste domslutet är ännu inte fullt utredda men i skuggan av detta laddar bägge arrangörerna nu för varsin påfallande stark vårsäsong.

Jazzföreningen Nefertiti, som alltså huserar på Valand, har just presenterat sitt program för de närmaste månaderna, och det är en välblandad påse med gott om godsaker.

Nämnas kan norsk-svenska supertrion Rymden den 14 februari liksom norske saxofonfantomen Marius Neset som kommer med sin brittisk-svenska kvintett den 8 mars (med Magnus Hjorth på piano och Anton Eger på trummor).

Tipsas kan också om femtonårsfirande kvartetten David’s Angels som kommer 28 februari och förhoppningsvis har med sig förhandsex av kommande albumet Thanks to you.

14 mars är det så dags för Per Texas Johansson med septett och nya skivan Den sämsta lösningen av alla i bagaget.

Albumaktuell senare i vår är också Viktoria Tolstoy, som dyker upp på Valand 12 april med bland andra pianisten Joel Lyssarides i bandet.

Det andra Nefertiti då? (Som alltså gavs rätt till namnet i senaste domen.) Jo, här gick man just ut med den tunga skalpen att ha fått det amerikanska stjärnskottet harpisten Brandee Younger att göra en intim spelning i trioformat den 4 april.

På Nefertiti vid Hvitfeldtsplatsen drar det oftare åt det klubbigare hållet och redan den 27 januari är det läge att kolla in en av de allra hetaste akterna just nu inom klubbig jazz, brittiske keyboardisten Yoni Mayraz med kvartett. Albumet Dybbuk tse! från ifjol är en riktig höjdare att kolla in för den nyfikne.

Senare i vår (22 maj) kommer likaledes brittiska och klubbjazziga Mammal Hands och mer brittiskt blir det när gitarristen Ant Law och tenoristen Alex Hitchcock, två av de mest uppmärksammade UK-jazzmusikerna de senaste åren, kommer med gemensam kvartett den 28 februari.

Men också helt annat får plats här, som folkrockande Hoven Droven den 1 februari, New Orleans-svängiga Lousiana Avenue 3 februari, reggaedrottningen Syster Sol den 9:e och så Suranjana Ghoshs projekt Teental med bland annat Jonas Knutsson på sax.

Patrik Lindgren