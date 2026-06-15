Clandestino lägger till vid Bryggan

Clandestino Festival har genom åren skiftat mellan en lång rad olika spelställen och även tidpunkter på sommaren, men i år är man tillbaka mitt i sommaren (3–4 juli) och även tillbaka i Göteborgs hamnområde, strax uppströms från Hisingsbron i det uppmärksammade område som kallas Ringön.

På och kring huvudscenen Bryggan väntar sedvanligt halsbrytande spännande bokningar som Ata Kak från Ghana, landsmaninnan Lamisi (debuterade nyligen på Real World), La Saramuya Picó Sound System från Colombia, slovenska Širom, svenska ”afrogrunge”-bandet Boko Yout …

Vi frågade Clandestinos konstnärlige ledare Aleksander Motturi vad som ligger bakom beslutet att flytta huvudscenen til Ringön.

– Vi har lagt program på både Bryggan och Monument på Ringön som kan erbjuda något som inga andra scener kan göra i Göteborg, kanske inte heller någon annanstans i Norden. Och då menar jag inte bara direkt tillgång till vattnet, älven, känslan av varvsindustrin, utan också en inkluderande atmosfär som ser egenvärdet av våra artistbokningar. Det är helt unikt. Med flytten kan vi köra både utomhus och inomhus på samma plats. Därmed är festivalen också regnsäkrad. Utöver Ringön har vi också ett dagsprogram på Kinesiska Muren samt på vår specialchartrade festivalfärja som går från Skeppsbron direkt till Bryggan båda dagarna. Det innebär en enorm frihetskänsla för oss, artisterna och besökarna med öppettider till småtimmarna.

Det känns som att det finns något lite rastlöst över Clandestino – att alltid söka nya spelplatser? Kan man säga att det blivit en del av idén?

– Tanken har från början varit att Clandestino Festival ska vara nomadisk. Det är inte rastlöshet. Utan ett sätt att överleva och förnya sig på en och samma gång. För oss handlar det om att sätta rätt artister på rätt plats där deras musik får den bästa inramningen. Men just nu känns det som att vi skulle kunna slå oss till ro på Ringön i ett par år, innan den platsen äts upp av gentrifiering och annat som hotar det fria kulturlivets existens.

Ni synkar i år en del bokningar med Roskilde, vad i programmet kom ur det samarbetet?

– Förutom flera bokningar som är gemensamma – Luisa Almaguer, Ata Kak, Los Thuthanaka och Cortisa Star – så har vi bjudit in konstnärskollektivet Ndaku Ya La Vie Est Belle från Kinshasa som även gör nedslag på Roskildes scen för konst och aktivism. De kommer att tillverka kostymer av avfall som slängts i havet och förpestar våra stränder i Bohuslän, på samma sätt som de skapar konst av avfall i Kinshasa.

Välj en artist att absolut inte missa i sommar!

– Clandestino är en lyra med många strängar så det går inte. Men om vi kollar på den sträng som kanske är mest dold finns ju slovenska trion Širom, vars musik förtjänar en mycket större publik. Det är dock inte den artist jag skulle nämna om jag svarade på din fråga. Det svaret håller jag hemligt så att besökare får upptäcka själva.

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Text: Patrik Lindgren