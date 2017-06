Nytt dubbelt upp från norska americanatrion Darling West

Det handlar mycket om Norge i senaste numret av Lira, från omslagets Mari Midtli till americanasångerskan Unnveig Aas, men vi skrapar förstås bara på ytan. Ett annat spännande band lite i samma sfär som just nämnda Aas är country/folk/americana-trion Darling West som i fredags släppte inte mindre än två nya singlar, After my time och While I was asleep.



Darling West fick sitt bredare genombrott hemma i Norge med albumet Vinyl and a heartache från 2016, och har nu skrivit på för skivbolaget Jansen Plateproduksjon och jobbar ett nytt album med planerad release tidigt 2018.

I sommar går de att spana in på svensk mark vid tre tillfällen: den 9 juli på Pustervik i Göteborg och den 11 juli på Hwitan i Falkenberg (bägge gångerna som förband till Sam Outlaw) samt den 2 september på nya festivalen Sthlm Americana.

PL