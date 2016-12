Norah Jones till Sverige

I sommar gör Norah Jones en exklusiv konsert på Sofiero Slott i Helsingborg. Norah Jones har inte spelat i Sverige sedan den välbesökta konserten på Dalhalla 2012. Nu blir det en sommarkonsert till, nästan på dagen fem år senare. 16 juli spelar Norah Jones på Sofiero Slott. Den storsäljande sångerskan och pianisten Jones ger bara denna enda Sverigekonsert sommaren 2017.

I oktober landade nya albumet Day breaks, Norah Jones första sologiv på fyra år. Skivan innebär en återgång till soundet från genombrottet tillika debut albumet Come away with me från 2002, och bland musikerna märks saxofonisten Wayne Shorter, trummisen Brian Blade och organisten Dr Lonnie Smith.