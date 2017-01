LIRALISTAN: 3 januari

VECKANS …

… FÖRSTA SNÖ väntar vi fortfarande på åtminstone här nere i Västsverige men tröstar och värmer oss med den allra första videon från våra husfavoriter Spöket i Köket och en låt som heter just Snön. En vacker, vintrig och möjligen oväntat lågmäld historia från detta tiohövdade monster, vilket förstås lovar gott inför gruppens kommande debutalbum som släpps i mars. Vi kommer att presentera Nisse Blomster och hans Spöken närmare i nästa nummer av Lira!

… UTGÅVA så här i en helgperiod när det i princip bara är Brian Eno som ger ut helt nya skivor (hans Reflection gavs ut på nyårsdagen) är en omistlig samling som passande kom i samband med Impras tioårsjubileum u december: den mycket fina och matnyttiga Women in Swedish Jazz – ihopsamlad av Caprice Records från deras egna utgivningar. 30 låtar inalles och en lång rad guldkorn från artister som Lina Nyberg, Monica Z, Josefine Cronholm, Nannie Porres och den lite bortglömda Lulu Alke. Idel kvalitet!

… LIVETIPS måste förstås bli folkfenomenet Live at Heart i Örebro 6-7 januari. 87 akter ger långt över hundra spelningar i allt från grupprum till hotellrum. Lira kommer att vara på plats – läs mer här.

… SNYGGASTE ÅTERUTGIVNINGSSERIE är tveklöst Jazz Images – The Jean-Pierre Leloir Collection, en serie klassiska jazzalbum i smakfulla nyutgåvor med helt nya omslag och bilder av den franske fotografen Jean-Pierre Leloir, allt nymastrat och på cd-utgåvorna ett helt extra album från samma tid som bonus på skivans andra hälft. 100 titlar, hälften på cd, hälften på lp. Distribueras i Sverige av Border Music. Länk

… SPANING är trenden med artist in residence, composer in residence eller tillfälligt anlitade producenter av det slag som t ex Fasching anlitade under 2016 då först Goran Kajfes och sedan Isabella Lundgren fick boka ett antal klubbkvällar efter eget huvud. I vår gör Uppsala Konsert & Kongress samma sak när Martin Hederos tar över huset under våren. Nyss fick vi även veta att 15-årsjubilerande Clandestino inför sommarens festival har bjudit in José González (bilden nedan) som gästcurator – första bokningen från hans bok är Noura Mint Seymali från Mauretanien – ett roligt grepp tycker vi!

… LÄSARTIPS om en skiva vi helt missade 2016 kommer från en prenumerant som håller Kaia Katers platta Nine pin som en av fjolårets höjdpunkter. Den unga banjospelande singer-songwritern Kater är från Toronto och hennes skiva beskrevs av The Guardian som ett möte mellan bluegrass och Nina Simone. Vi lyssnar och kan inte annat än hålla med Mats – så tack! Vi lär få anledning att återkomma till henne.

… ANDRA FÖRSMAK (den första var med Spöket i Köket ovan) kommer från Martin Küchen och hans nonett Angles 9 som vi skrivit en del om tidigare i Lira. Exceptionellt nervig musik och det är med stor spänning vi väntar på att få höra hela deras kommande skiva Disappeared behind the sun som släpps snart på portugisiska Clean Feed. Här är tills vidare skivan i en sex minuter kort sammanfattning:

