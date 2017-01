LIRALISTAN: 17 januari

VECKANS …

… VACKRASTE PROTESTSÅNG kommer från den amerikanske jazzsaxofonisten Noah Preminger som vi föll stenhårt för redan efter hans förra skiva, den mäktiga deltabluesodyssén Dark was the night, cold was the ground. Nu kommer snart uppföljaren Meditations on freedom, en politisk protestskiva i klassisk tradition, fast instrumental då. Den öppnar med en tolkning av Dylans Only a pawn in their game och ges ut den 20 januari vilket råkar vara samma dag som Trump tillträder som president. Slump? Nej. Lyssna tills dess på kvartettens version av Sam Cookes soulklassiker A change is gonna come:

… KLUBBPREMIÄR äger rum på Gotland nu på lördag då dörrarna öppnas för en helt ny scen i Visby. Skaiv (gutamål för skev) huserar i Vårdklockans kyrka med inriktning på musik i gränslandet mellan jazz, folk, elektroniskt/experimentellt och konstmusik. Premiärkvällen bjuder på en dubbelkonsert med gitarristen Mattias Windemo och ljudkonstnären Mikael Lindblad Ehnborg. En gång i månaden utlovas sedan spännande svenska och utländska akter. Följ Skaiv här: www.facebook.com/klubbskaiv/

… LÄSNING är om den i skuggan av maken ofta ställda Alice Coltrane som lyfts fram i egen rätt på ett exemplariskt vis av amerikanska Pitchfork, i en slags hyllning tio år efter hennes bortgång. Youtube-länkarna i artikeln fungerar dock inte, men lägg på den här som soundtrack till läsningen:

… CROWDFUNDINGPROJEKT är ZZK Films vars syfte är att lyfta fram den nya latinamerikanska musikscenen, eller ”The Nu LatAm Sound” som de lite klatschigare uttrycker det. Redan nu finns en rad kortfilmer att kolla in via deras hemsida, och det går att på olika vis stödja det pågående filmandet via länken här. Liraläsare minns förstås Anna Lindströms spalt i Lira #5 2016 som handlade om just denna våg av moderniserad rootsmusik.

… DANS och även musik och kulturyttring i största allmänhet är polska! Liraredaktionen jobbar för fullt med det 16, 17, 18 … (hur många blir det till slut? vi vet inte än!) –sidiga reportage om just polska som kommer i nästa nummer av Lira, ute 9 februari. (Boka en prenumeration här så får du numret i brevlådan!) Som uppvärmning bjuder vi på en liten nätt spellista – eller vad sägs om exakt 100 utvalda polskor av alla upptänkliga slag?

LIRALISTAN är redaktionens samlade tankar om det som är aktuellt just nu i musikvärlden.

