Första smakprovet från Shirley Collins-filmen

Brittiska folksångerskan Shirley Collins gör storartad comeback just nu. I november släpptes Lodestar, Collins första album med nytt material sedan 1978, till tonerna av en lovsjungade kritikerkör och en lika jublande fanskara.

Vi porträtterade denna länge förbisedda stjärna i vårt förra nummer, Lira #5 2016.

Nu bjuder regissörerna Rob Curry och Tim Plester på den första teasern till den kommande filmen The ballad of Shirley Collins. Det är samma män som regisserade dokumentären Way of the Morris från 2011, om den traditionella engelska Morrisdansen.

Den långfilmslånga dokumentären närmar sig slutklippningen, mer än tre år efter de första inspelningarna. I filmen redogörs för de influenser som format Collins, hennes sviktande självförtroende för den egna sångrösten och hennes återkomst.

Timo Kangas