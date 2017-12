Första smakprovet av Bo Sundströms jazz på svenska

I senaste numret av Lira berättar Bo ”Kasper” Sundström om inspelningarna av hans sidoprojekt med jazz på svenska. Nu kommer ett första smakprov i form av singeln Försvann du, hans tolkning av Nat King Coles klassiska (I love you) For sentimental reasons, vars text han pratar om i artikeln.

– De symboler och idiom som används i originalen – de funkar ju inte att översätta rakt av. Det blir fjantigt. ”I love you for sentimental reasons” – det funkar liksom inte på svenska. Eller”I’ve grown accustomed to your face”!

Albumet heter Mitt dumma jag och släpps 26 januari.

text: Patrik Lindgren

bild: Carl Thorborg