ECM släpper hela sin katalog för strömning i morgon

I Lira #4 2017 skrev vi i en ledare om dilemmat för skivbolag och artister med strömningstjänster – och konstaterade att det 2017 krävs väldigt goda skäl för att ställa sig utanför det systemet, vilket många ändå fortfarande väljer att göra i Liras sfär.

I morgon fredag tar ett av de sista stora skivbolag som hittills valt att inte erbjuda sin musik på Spotify etc, det definitiva klivet in i den digitala molnvärlden. Det handlar om anrika jazzetiketten ECM som efter många års styvnackat motstånd nu släpper hela sin katalog för strömning.

I ett pressmeddelande konstaterar ECM att kovändningen sker som ett svar på rena piratsajter men även sajter som Youtube där musiken läggs ut i undermålig kvalitet.

”It was important to make the catalogue accessible within a framework where copyrights are respected.”

De skriver också att ”although ECM’s preferred mediums remain the CD and LP, the first priority is that the music should be heard”.

Huruvida detta är att betrakta som en seger för musiklyssnarna eller ett nederlag för de kvarvarande skivbolag som vill hålla sig utanför, går förstås att diskutera. Det är däremot tveklöst ännu en liten spik i kistan för musik på cd.

Patrik Lindgren

