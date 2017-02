Diana Krall återvänder till jazzen

Diana Krall släpper nytt album och åker på världsturné under 2017. Turn up the quiet heter Diana Kralls nya album som har releasedatum 5 maj på anrika Verve Records.

Skivan lär vara en återkomst till jazz och amerikanska standardlåtar för den femfaldigt Grammybelönade sångerskan och pianisten. Senast det begav sig på skivfronten var 2015 då albumet Wildflower nådde lyssnarna med inspelningar av ”moderna” låtar som California dreamin’ och Desperado. Diana Krall tolkade artister som Randy Newman, Eagles, Paul McCartney, 10cc, Elton John, Crowded House, Bob Dylan och The Mama & The Papas.

Krall ger sig alltså också ut på turné efter släppet av Turn up the quiet. Minneapolis agerar värd åt premiären 2 juni och Europa får besök i september och oktober. För Sveriges del blir det en konsert på Cirkus i Stockholm 2 oktober.

Timo Kangas