The First Lady of Song, Queen of Jazz, Lady Ella … i dag den 25 april skulle Ella Fitzgerald ha fyllt hundra år! Vi uppmärksammar det i vårt senaste nummer (se de första sidorna ovan) med två texter av Eva Nikell: dels en historik över Ellas liv, dels ett samtal med svenska jazzsångerskan Vivian Buczek som en gång inspirerades av just Ella Fitzgerald att börja sjunga jazz, och nu hyllar densamma med konsertserien Ella dear tillsammans med Martin Sjöstedt Trio.



Just ikväll ges föreställningen på Palladium i Malmö.

I dag ges också Vivian Buczeks skiva på samma tema ut, med titeln Ella lives – recenserad av Liras Bengt Eriksson som bland annat skriver: ”modigt att våga sig på sånger som Ella Fitzgerald hade på repertoaren och dessutom fenomenalt av Buczek att på samma gång hylla sin förebild och lyckas garnera låtarna med lagom mycket av sin personlighet”.

