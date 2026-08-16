Vokalt i fokus när ny festival följer upp succé

I fjol var det premiär för Vallåt Trallåt på Stenegård i Järvsö. En hel liten festival tillägnad folksång, visor och trall – den vokala sidan av folkmusiken alltså. Den 4–5 september är det dags för fortsättningen, som föreningens ordförande Erika von Knorring berättar mer om.

Berätta lite om premiären förra året – hur gick det?

– Det gick fantastiskt! Den största kritiken vi fick var att deltagarna inte kunde gå på alla workshops och att programmet var för välfyllt …

Känns det som att det finns ett sug efter just fokuset på det vokala?

– Festivalen startades för att vi själva kände att det fanns en lucka att fylla, och det verkar som att många håller med oss. Som en deltagare skrev i utvärderingsenkäten efter festivalen: ”Att det äntligen arrangerats en festival med fullt fokus på folksång – detta har jag längtat efter sedan början av 1980-talet!”

Vad händer på festivalen i år?

– Fredagskvällen bjuder på två konserter med lokal prägel: folksångkören Vallvind och folksångerskan Luise Rube som sjunger låtar efter Karin Grellsson. Nytt för i år är vår ”Sångcirkel i skymningstid” som kommer att bli en magisk avrundning av kvällen.

– Lördagen fylls, liksom förra året, med en buffé av inspirerande workshops! Vi inleder med att alla får delta i en gemensam folksångkör under ledning av Anton Leanderson Andréas. Exempel på workshopledare är Kersti Ståbi, Marie Länne Persson och Kristin Jonzon. Vi avslutar kvällen med en storslagen konsertkväll med dagens workshopledare och så huvudakten Kongero.

Vilka är ni som driver föreningen bakom Vallåt Trallåt?

– Vi är ett gäng entusiastiska folksångare med spridda erfarenheter, bakgrund och geografisk hemvist. Festivalprojektet leds av mig själv tillsammans med resten av föreningens styrelse: Johanna Boestad, Luise Rube, Emma Koski och Mats Genell. Arbetsgruppen har också ett tätt och väldigt fint samarbete med – och stöd från – Johanna Bölja Hertzberg på Bilda Mitt.

Patrik Lindgren