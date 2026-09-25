Utforskar relationer på nya albumet

Duon Symbio består av Johannes Geworkian Hellman på vevlira och LarsEmil Öjeberget på dragspel och stompbox. Bägge bidrar också med elektronik och musiken är en stämningstät mix av modern folkmusik och elektronisk klubbmusik.

Efter en serie singlar under året släpps om en vecka deras fjärde album tillsammans, och idag kommer en sista försmak i form av singeln In the darkest hour.

Vi bad Johannes Geworkian Hellman att berätta lite mer om samarbetet och den nya musiken.

Femton år som duo – trodde du själv att det skulle bli ett så långvarigt samarbete när ni först drog igång?

– Vi träffades när vi studerade ett års förberedande utbildning inför musikhögskolan, på musikkonservatoriet i Falun. Vi kände inte varandra alls sen tidigare, men sågs i korridoren och tänkte att det vore spännande att testa våra udda instrument tillsammans. Jag fick en känsla av att vi delade samma längtan till att skapa och utforska med våra instrument, med inspiration av blandade influenser.

– Redan under vårt första jam fick vi en stark musikalisk och lustfylld kontakt. Direkt efter det jammet bestämde vi oss för att vi hade en duo tillsammans. På den vägen är det, efter snart tusen konserter, besök i tjugo olika länder och fyra album.

– Det känns väldigt fint att det fick bli så här. Vi kunde såklart inte veta hur det skulle bli när vi drog igång, men vi delade en stark kärlek och dedikation till musiken och var båda väldigt inriktade på att jobba med musik. Vi är väldigt tacksamma för den resa som vi fått göra och allt det som vi upplevt genom vår musik och vårt arbete tillsammans. Just nu har vi en väldigt fin tid med Symbio och vi hoppas att det väntar många fina stunder och år tillsammans för oss!

Berätta om albumtiteln, Sonder! Vad det betyder och varför skivan heter så!

– Albumets tema är ett utforskande av relationer. Låtarna har titlar som Parting road, Synergy och The tapestry within och härrör till hur vi kan förändras genom möten med andra och i mötet med oss själva. Relationer är så viktiga för oss, vi både såras i dem och läker i dem.

– Temat är också inspirerat av vår egen relation som kompanjoner och vänner. För parallellt med vårt musikskapande och turnerande har Symbio varit en möjlighet och lärdom i att arbeta väldigt intensivt tillsammans och utvecklas i relation till varandra, med våra likheter och olikheter. Det kommer såklart mest med glädje och lycka, men också med utmaningar där vi behöver lära oss förstå den andra och lika mycket oss själva i relation till den andre, för att fungera på bästa sätt tillsammans.

– Ordet ”sonder” beskriver den känsla man får när man plötsligt slås av insikten att alla de människor man ser runtomkring sig är huvudpersoner i sina egna liv, med en unik historia och med den komplexitet och de erfarenheter som rymmer ett människoliv. Precis som vi själva är i vårt. Den påminnelsen kan ge en känsla av ödmjukhet, gemenskap och större förståelse för andra.

I dag släpper ni singeln In the darkest hour – om den hade haft en text, vad hade den handlat om?

– Låten handlar om när man känner att man befinner sig i ett inre mörker, i sorg och smärta, där man fastnat i känslan av ensamhet och trötthet. Ibland måste man bara hålla sig kvar i hopp om att saker kan förändras till det bättre och att denna svåra stund kommer att lätta, även om det inte känns så just där och då. Vissa gånger är det också så att just den mörkaste timmen kan vara stunden precis innan vi kan börja se ljus igen.

– I albumets fysiska utgåva finns en text som förklaring till just den låtens tema:

Like a hungry child in the desert, when the river runs dry and the road grows dim, darkness makes it hard to see and loneliness feels like my closest friend. Will I ever find my way out?

The birds whisper to me:

The darkest hour

may be the very moment

before the light

can be seen again

Symbios nya, fjärde album Sonder släpps den 2 oktober med en releasekonsert på Reimersholme hotell i Stockholm, sedan väntar en turné till våren. Singeln In the darkest hour släpps idag och en tillhörande video finns här nedan!

Patrik Lindgren