Unik period på Glenn Miller Café skildras i bok

De allra flesta livemusikscener i landet stängde ju ner helt när restriktionerna var som hårdast. Men några få vägrade, valde att envetet hålla öppet trots att det bara gick att ha åtta personer i publiken.

Jazzklubben Glenn Miller Café i Stockholm var en av dessa, och utgjorde under en period ett närapå ensamt vattenhål för jazzmusiker och jazzdiggare.

Konstnären och jazztecknaren Jenny Svenberg Bunnel besökte Glenn Miller regelbundet under den här perioden, och under Stockholm Jazz Festival i oktober visas ett åttiotal av de teckningar hon ritade live under konserterna.

– På Glenn pågick livet nästan som vanligt. Jag gick dit så ofta jag kunde för att andas i denna kulturfattiga tid. Ibland var vi två i publiken, men musikerna gav allt ändå. Det var inte längre mängden publik som räknades utan att vi faktiskt delade något viktigt i samma rum, säger Jenny Svenberg Bunnel.

Vernissage blir det den 16 oktober på Glenn Miller Café, och samtidigt släpps boken Musiken tystnade aldrig på Glenn (Sjösala förlag), som innehåller sextio teckningar av Jenny Svenberg Bunnel samt tio texter av och ibland om jazzmusiker som Lisa Ullén, Fredrik Nordström och Britta Virves.

Patrik Lindgren