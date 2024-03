Ukrainsk jazztrio med känsla för det skandinaviska

För några veckor sedan släppte den ukrainska jazzgruppen Pokaz Trio sitt andra album, Voices, på svenskt skivbolag. Vi fick en pratstund med trions pianist och kompositör Andrii Pokaz, dagen före en stor konsert i hemstaden Odessa.

Andrii Pokaz är i grunden klassiskt skolad pianist och undervisar vid musikakademin i Odessa – men bor numera i Kyiv liksom resten av trion. Jazzen, berättar han, kom in i hans liv i ett senare skede.

– Jag har aldrig studerat jazz. Inga lektioner i improvisation eller jazzharmonik. Jag bara tröttnade till slut på att spela efter noter …

Han grundade trion 2016 med trummisen Alex Poliakov och basisten Eugene Myrmyr, och bakgrunden i klassisk musik är påtaglig i Pokaz kompositioner, där det också finns inslag av elektronisk musik och en del folkmusikaliska bottnar.

Pokaz Trio. Bild: Zhuravlev Mykyta

Den nya skivans öppningsspår, den påfallande EST-aktiga Intro (Taken by the sea), är tillägnat Esbjörn Svensson och han berättar att Svensson är en av hans stora förebilder som jazzpianist.

– Det var två jazzartister och två album som en gång drog mig mot improvisationsmusiken och visade hur mångskiftande den kan vara. Den första var Keith Jarretts Paris concert och den andra var EST:s Strange place for snow. Hösten 2022 spelade Pokaz Trio på samma festival som Rymden, och efter konserten lärde jag känna dem och berättade då för Magnus [Öström] och Dan [Berglund] att det var tack vare deras kreativitet jag stod där jämte dem.

Har din approach till att spela och skriva musik förändrats sedan den ryska invasionen?

– Ingen som bor kvar i Ukraina kan vara opåverkad av läget och självklart påverkar det även musiken, och det finns mycket som går att uttrycka i sina improvisationer.

Ert första album, Kintsugi, gavs ut av norska skivbolaget Losen Records och uppföljaren ges nu ut av svenska Howling Jazz – hur kommer sig den här skandinaviska kopplingen?

– Jag tror att det är genom Esbjörn. Mycket av rötterna i den musik jag gör stammar från Skandinavien, samtidigt som jag förstås är mig själv och lägger till ett sydligare temperament och en ukrainsk krydda. Kanske är det den kombinationen som tilltalar de skandinaviska bolagen?

Den stundande konserten i Odessa görs tillsammans med Odessas filharmoniska orkester, ett koncept de tar med sig till Tyskland och elva konserter där i mars. Ett kontrakt med ett internationellt bokningsbolag är på gång och Andrii Pokaz hoppas att det ska leda till fler konserter utomlands.

– Vikten av att ge konserter är svår att överskatta för oss, eftersom vi artister ser det som vår plikt att visa upp och representera det djupa och mångsidiga ukrainska kulturarvet, och att rikta omvärldens uppmärksamhet mot det hemska krig som rasar, som Ukraina måste vinna.

Patrik Lindgren

