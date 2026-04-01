Turnerar med nytt tidlöst material

Saxofonisten Hannes Bennich debuterade i eget namn 2022 med prisade kvartettskivan When losing a dream to reality, som gavs ut på brittiska skivbolaget Whirlwind.

Tidigare i år tog han med sig samma kvartett in i Atlantisstudion i Stockholm för att spela in uppföljaren, som kommer senare i år.

Nu i april väntar en sex datum lång liten turné genom Sverige, och vi kan räkna med en hel del nytt material från scen.

I ett mejl berättar Bennich att den kommande skivan, betitlad All ages at once, ”utgår ifrån tanken att man är alla sina åldrar samtidigt. Att man själv kan ha lika nära till minnen av det som hände för tjugo år sedan som minnen av gårdagen. Under skrivandeprocessen har jag vridit och vänt på denna tanke och skrivit musik utifrån det.”

Under inspelningarna på Atlantis.

Med sig på scen har han spelkamraterna Britta Virves på piano, Tomas Sjödell på bas och Emil Norman på trummor.

Speldatum:

7/4 Kulturhuset Najaden, Halmstad

8/4 Victoriateatern, Malmö

10/4 Dunkers kulturhus, Helsingborg

14/4 Boogaloo, Norrköping

15/4 Fasching, Stockholm

16/4 Nefertiti, Göteborg