Tre dagar av folkfest väntar i Uppsala

Hörni! Om en vecka vevar det igång – årets stora folkmusikhelg i Uppsala med branschmötet Nordic Folk Alliance och den biennala Folk & Världsmusikgalan i en och samma maffiga kultursmocka.

Festen smygstartar dessutom redan på torsdagen den 3 april med Fränder & Vänner Internationella Folkmusikfestival – på Uppsala Social Club mitt i stan – med en rejält tung line-up: svenska duon Symbio, norska folkrockbandet Mío, lokalfavoriterna V-Dala spelmanslag och så förstås arrangerande kvintetten Fränder själva.

På fredagen är det upp och hoppa som gäller, för bara ett eller kanske ett par (nå, hyfsat långa) stenkast bort, på Uppsala Konsert & Kongress, drar de två förstnämnda evenemangen igång parallellt med seminarier, workshops, showcasespelningar och större konserter i dagarna och kvällarna två så att det kommer att snurra i skallen av intryck på alla närvarande.

Nämnda showcasespelningar hör till Nordic Folk Alliance och hålls under fredag och lördag eftermiddag. Tolv nordiska akter har valts ut bland mängder av sökande – där kriteriet är att de ska vara så kallat ”export ready” för en större, internationell publik.

Kalejdoskop Trio bjuder på ett showcase på Nordic Folk Alliance. BILD: Siri Anna Flensburg

Här finns chansen att uppleva artister som finsk-samiska Áššu, danska Basco och nya duon Lena Jonsson & Johanna Juhola presentera sig själva under en kortkonsert. (Se och läs mer om alla utvalda här.)

Fredagskvällen avrundas så med en maffig uppländsk folkmusikkväll som inleds med en dansworkshop, avslutas med allspel och däremellan presenterar en lång rad musiker från regionen på scenen – ja, räkna med en hel del nyckelharpor. Som grädde på moset lockas dessutom med den nybildade, stjärnspäckade trion Erik Rydvall, Olav Mjelva och Ale Carr.

Och till sist då, för alla som överlevt så långt, väntar på lördagskvällen alltså själva galakonserten som leds av konferenciererna Kalle Moraeus och Alice Andersson.

På scen väntar artister från hela det folkmusikaliska spektrat, från spelmansduon Marine & Roswall till balkansvängiga Tibble Transsibiriska, från jazzigt svensk-indiska Teental till mer kammarmusikaliska klezmertrion Kv Arken, från den drivna kvartetten Furuhill till stämningstäta duon Pettersson & Fredriksson, och så de passionerat dansanta Tres de Corazones, till vardags husband för klubben Flamencofredag.

Bitoi är nominerade till årets nykomling. BILD:Tova Nyberg

Sju prestigefulla priser kommer också att delas ut. Årets kompositör och årets hederspris har inga nominerade utan avslöjas först på galakvällen. Övriga fem kategorier har nominerade som hoppfullt kommer att sitta på nålar.

I kategorin årets artist står det mellan norsk-svenska Ævestaden, duon Hedin & Meidell, nyckelharpisten Josefina Paulson, trion Northern Resonance och så Tarabband anfört av Nadin Al Khalidi som ju prydde omslaget till Liras vinternummer.

Nyssnämnda Josefina Paulson har även chansen att prisas i kategorin årets traditionbärare, jämte Maher Cissoko och Anders Norudde.

Årets utgåva är en sann utmaning att utse ur de senaste två årens flod av releaser … Däribland har ynka tre utgivningar sållats ut: albumet Elements med Lena Jonsson Trio, albumet Scordatura med Anders Norudde och Karin Wallin, och så Michael Müllers imponerande bok Gästriklands spelmän.

Årets nykomling blir en tuff fajt mellan hajpade vokal plus bas-bandet Bitoi (Bass Is The Original Instrument), den i Lira omskrivna Kalejdoskop Trio och så de högst erfarna men som duo debuterande Nina Nordvall Vahlberg och Kristina Aspeqvist, under namnet Nioki Beats.

En väldigt viktig kategori i dessa utmanande tider är årets arrangör, där de tre nominerade är Spelmansmusik på Åsen (Supertraditionals programserie på Hägerstensåsens medborgarhus), Risetstämman (vid Toftans strand i Dalarna) och den ifjol återuppståndna Hovrastämman.

Mer om allt detta finns prydligt samlat i Liras högaktuella vårnummer (och här online för dig som prenumererar) samt på respektive hemsidor:

Fränder & Vänner Internationella Folkmusikfestival

Nordic Folk Alliance

Folk & Världsmusikgalan

Patrik Lindgren