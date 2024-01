Tio skivor att se fram emot i vår

Det är alltid lite tunt med ny musik så här i början av året men nu börjar äntligen utgivningen ta fart – och det finns en hel del att se fram emot de närmaste månaderna. Här har vi valt ut tio svenska skivor att se fram emot lite extra!

Sara Aldén: There is no future

”Jag har hört en stor svensk jazzsångerska – en ny jazzstjärna – födas” utbrast Liras recensent Bengt Eriksson i texten om Sara Aldéns debut i eget namn, ep:n A room of one’s own. I mars kommer hennes första egna album och hon utlovar inget mindre än ”domedagsjazz”, sagt lite med glimten i ögat men också på fullaste allvar – jazz på liv och död. Isabella Lundgren, som ju vet en del om livets allvar, har agerat mentor och uppbackningen är avskalad med bara piano och kontrabas i grundkompet.

Släpps 22 mars på Prophone Records. Titelspåret släpps som första singel den 2 februari.

Mirja Palo: Riegádahttin

Musik på allvar är också detta – Mirja Palos tematiska skiva med utgångspunkt i graviditet och barnafödande. Titelns ”riegádahttin” är just det nordsamiska ordet för förlossning och utifrån en mix av egna erfarenheter och bitsk samhällskommentar skapar hon lika snygg som innerligt angelägen folkpop. Mirja Palo berättar mer i vårnumret av Lira!

Släpps 2 februari på Bjärka Records. Tre singlar har redan släppts.

Josefine Lindstrand: For the dreamers

”Snyggt och angeläget” kunde också få karaktärisera Josefine Lindstrands kommande skiva, som följer upp redaktionsfavoriten Mirages by the lake (som Lira utsåg till ”årets popjazz” 2022). Drömsk och iskristalliskt skimrande musik med utsökt jazzbotten.

Släpps i mars på O-Tone Music. Singlarna Up! och In my craft or sullen art är ute nu.

Guro Kvifte Nesheim med fin uppbackning. Bild:

Malte Zeberg/Ivan Boll.

Floating Sofa Quartet featuring Guro Kvifte Nesheim: Kystnært

Ända till sommaren får vi vänta på den här godbiten där svensk-dansk-finska kvartetten Floating Sofa tillfälligt annekterat även Norge i form av hardinghårdingen Guro Kvifte Nesheim. De har redan turnerat en del i den här konstellationen, och kallar sitt projekt Kystnært eftersom låtmaterialet hämtas från just de nordiska ländernas kusttrakter.

Släpps i sommar på Taragot Sounds.

Angles & Elle-Kari With Strings: The death of Kalypso

Och så det här mäktiga projektet! Martin Küchen (som vi möter i kommande vår-Lira) har sammanfört sitt band Angles (här som oktett) med sångaren Elle-Kari Sander samt en stråkkvartett för att framföra ett slags jazz-opera, komponerad av Küchen själv och lika modern som djupt rotad i arkaisk mystik.

Släpps 26 april på Thanatosis. Singeln Une certaine paix är ute nu.

Sébastien Dubé & Torbjörn Näsbom: To be du

Betydligt mer avskalat blir det med kontrabasisten Dubé och nyckelharpisten Näsbom, ett mästarmöte mellan två synnerligen öppensinnade spelmän som tar sig an allt från polskor och valser till barockmusik och en redig reel.

Släpps 5 april på Gammalthea. Singeln Scarlatti finns ute nu.

Karl-Martin Almqvist Ababhemu Quartet: The travelers

När vi sensommaren 2022 dubbelintervjuade den sydafrikanske pianisten Nduduzo Makhathini och den svenske saxofonisten Karl-Martin Almqvist hade de just spelat in vad som skulle bli ett gemensamt kvartettalbum. Och nu är det dags, The travelers ges ut på hippa amerikanska skivbolaget Ropeadope och rymmer sex Almqvist-låtar, en av Makhathini och en av basisten Magne Thormodsæter. Fjärde medlemmen är Ayanda Sikade.

Släpps 19 april på Ropeadope Records.

Thomas von Wachenfeldt. Bild: Micke Andersson

Thomas von Wachenfeldt: Hultkläppen

Vi mötte honom i Lira våren 2021 och redan då talade han om planerna på att ge ut sina tolkningar av låtar av och efter Hultkläppen. Det tog ytterligare några år men till försommaren är det dags, en kombinerad bok och skiva blir det tillägnad denne legendariske 1800-talsspelman som von Wachenfeldt har ett synnerligen stark relation till. I intervjun sa han: ”Jag har sån respekt för Hultkläppen. Jag tänker på honom varje dag. Det låter helt sjukt, men han betyder så mycket för allt jag gör!” Skivan rymmer 28 låtar framförda på solofiol, ”tidsenligt uppställd med tarmsträngar och de olika omställningar som Hultkläppen nyttjade” hälsar von Wachenfeldt.

Släpps i maj/juni.

Långbacka/Bådagård: Growing up growing down

Duon Maja Långbacka och Matilda Bådagård har efter sina två tidigare album jobbat en hel del med musik till film och scenkonst, och kanske är det detta som fått dem att tänka så tydligt tematiskt kring den här skivan. ”En skiva som följer livets gång, där varje passage fått en egen låt”, berättar de och ger exempel som ”att bli vuxen, moderskap, utforskandet av ens rötter …” Musikaliskt har strävan varit att göra det ”större, råare, explosivt och mer experimentellt”.

Släpps 5 april på egna L/B Productions. Singeln Sweet ambrosia är ute nu.

Fire!: Testament

Det har de senaste åren handlat mycket om den stora (ibland omåttligt stora) Orchestra-versionen av Fire!, inte minst fjolårets mäktiga trippel-lp Echoes där typ alla var med. Det här är långt ut i den andra ändan av spektrat: bara kärntrion med Mats Gustafsson, Johan Berthling och Andreas Werliin fångade live i studio av producentgurun Steve Albini. Rått och naket, avskalat ända ner till Fire-kroppens tre grundläggande beståndsdelar: barytonsax, bas och trummor.

Släpps 1 mars på Rune Grammofon.

Texter och urval: Patrik Lindgren

Vill du hänga med i allt som händer framöver? Prenumerera på Lira! Från bara 25 kronor i månaden. Läs mer här!