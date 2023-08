Tio skivor att se fram emot hösten 2023

Hösten är obönhörligt på intåg och med den mängder av ny, spännande musik att upptäcka. Här är tio kommande svenska och nordiska album, utan inbördes rangordning, som vi på Lira ser fram emot lite extra!

1. Ævestaden: Solen var bättre där (Supertraditional)

Norsk-svenska trion Ævestaden med sångerskan Levina Storåkern rönte en hel del uppmärksamhet redan för debuten 2021. Uppföljaren ges ut på hippa Supertraditional och är lika hemtamt i elektroniskt jordad pop som i nordisk traditionsmusik. Fans av Sara Parkman: lystra!

Singeln Dråper finns ute redan nu, albumet släpps 22 september.

2. Ellen Sundberg: Vita gäss (Heart of Sound)

Ellen Sundberg är en stadig favorit på redaktionen efter skivorna där hon först tog sig an Kjell Höglunds låtar och sedan tolkade Bodil Malmsten. Vid sidan om dessa har hon gjort helt egen musik på engelska, men i höst kommer till slut hennes första skiva med egna sånger på svenska, kompad av Malmfältens Rockklubb och i pressmeddelandet utlovas inget mindre än ”ljudet av Jämtland”.

Singeln Alla ord finns ute nu, albumet släpps 22 september.

3. Vumbi Dekula: Congo guitar (Hive Mind/Sing A Song Fighter)

Gitarristen Kahanga ”Vumbi” Dekula är en av de främsta ambassadörerna för kongolesisk musik och bor sedan ett antal år i Sverige. Primärt driver han egna Dekula Band (som ofta kan höras så småscener runtom i Stockholm) men nu kommer hans första soloskiva, en nätt liten samling låtar med fokus på hans utsökta gitarrspel.

Singeln Maamajazy finns ute nu, albumet släpps 15 september.

4. Tonbruket: Light wood dark strings (Smuggler Music)

De flitiga Grammisprenumeranterna i Tonbruket är tillbaka med nytt album och turné i höst efter bland mycket annat samarbetena med Christian Kjellvander. Av singelförsmaken att döma tar kvartetten med Dan Berglund, Martin Hederos, Johan Lindström och Andreas Werliin ner tempot och intensiteten lite på detta deras sjunde album sedan debuten 2010.

Singeln Hermetic boogey släpps 25 augusti, albumet 13 oktober.

5. Prismaleik: Lapp-​Nils (Hedgehog Music)

Ett allkonstprojekt som blev uppskjutet flera år på grund av pandemin, men till slut fick premiär i somras. En scenföreställning om den mytomspunne spelmannen Lapp-Nils, med musik i nya spännande arrangemang av Leif Ottosson. Bandet är idel stjärnor: Emma Ahlberg Ek och Bridget Marsden på fioler, Robin Cochrane på slagverk, mbira och elektronik, Erik Ronström på gitarr med mera och Leif Ottosson själv på dragspel.

Singeln Ouvertyrpolskan går att lyssna på här. Albumet ges ut i alla kanaler 16 september (men är redan släppt på cd).

6. Mari Boine: Amame (Norse Music)

Norsk-samiska veteranen skalar ner allt till den innersta kärnan på sin nya skiva, inspelad helt akustiskt med som enda medspelare Bugge Wesseltoft på piano. Missa inte intervjun med Mari Boine i Liras höstnummer!

Singlarna Eadnán bákti och Elle finns ute nu, albumet släpps 15 september.

7. Vilhelm Bromander: In this forever unfolding moment (Thanatosis)

Basisten Vilhelm Bromander har samlat en tretton profiler urstark ensemble (Küchen, Bothén, Egberth, Svašek etcetera) för att förverkliga sin musikaliska vision. Tre långa spår av fokuserad, nervig och frisinnad jazz, där titelspåret bärs fram av indiska klanger.

Albumet släpps 29 september och föregås av singeln Blommor och bröd 1 september.

8. Dan Knagg: Hinsia (Egen utgivning)

Multiinstrumentalisten och sångaren Dan Knagg har genom åren hörts och setts i band som Alla Fagra, trion ODE, Emilia Amper Band och mycket annat. Hinsia är hans helt egna skapelse, mångfacetterad och uttrycksfull musik med botten i allt från folkmusik och jazz till flamenco. Också Dan Knagg möter ni i nästa nummer av Lira!

Albumet släpps i slutet av september.

9. Nisse Sandström Group: Öppet ett (Caprice)

Startskott för ett ny serie utgivningar av tidigare outgiven musik från det experimentella, svenska 1960-talet, en era som till stora delar aldrig gavs på skiva – då. Första volymen är med en kvintett ledd av den häromåret bortgångne saxofonisten Nisse Sandström, och en räcka inspelningar från 1965-67. Frisinnat och sökande, med bland andra Björn J:son Lindh på saxofon, flöjt och piano.

Albumet släpps 15 september.

10. Sara Möller: How and how (Unsolved Music)

Hon har letat sig fram längs ganska egna vägar genom åren, sångerskan och låtskrivaren Sara Möller, allt i trakterna kring jazz, blues och jordnära rockpoesi. Framme vid tredje skivan – där hon backas upp av idel finmusiker som Nils Berg, Leif Jordansson och Konrad Agnas – låter det som att hon kommit fram, hittat hem, och Liras recensent drar sig inte för att kalla albumet för ett mästerverk.

Albumet släpps 22 september. Singeln I like you in every way finns ute nu.

Texter och urval: Patrik Lindgren

