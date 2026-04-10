Tilde Schweitzer ny värd för Jazz på Skansen

Karriären rullar sannerligen på för trombonisten, arrangören och bandledaren Tilde Schweitzer, som nu blott 26 år gammal tar över som värd för anrika konsertserien Jazz på Skansen.

Sedan 2022 har instrumentkollegan och nyssfyllde 70-åringen Nils Landgren innehaft rollen som programvärd för denna sommartradition med anor från 1950-talet.

– Nisse är världens finaste människa, han frågar saker rakt ut. Så han ringde och sa: ”Hej, jag undrar om du vill ta över …”. Först tänkte jag: ni kan ju inte mena allvar? Sen blev jag jätteärad, och kände vilka stora skor att fylla. Nu tänker jag att det är det som är charmen, det kommer ingen efterträdare som är lik Nisse, säger Tilde Schweitzer i ett pressmeddelande.

Nu är ambitionen från Skansens sida att öppna jazzen för en ny generation med större fokus på nya musikaliska möten och samarbeten över genregränser. Då passar förstås den lika djupt traditionsrotade som framåt- och utåtblickande Tilde Schweitzer som hand i handske, med erfarenheter från såväl det egna storbandet som samarbeten med Benjamin Ingrosso.

– Jag vill att publiken ska känna att det är spännande och tryggt på samma gång. Att Jazz på Skansen bevarar en historia av jazzmusik i Sverige – men också att det är något nytt som kommer att hända nu. Det vill jag att de ska tycka är spännande – lika spännande som jag tycker, säger Tilde Schweitzer.

Med sig på scen kommer hon att ha ett husband bestående av rutinerade basisten Hans Backenroth, unge pianisten Leo Lindberg och trummisen Joakim Ekberg.

Jazz på Skansen hålls under sex onsdagkvällar med start den 12 augusti. Gästartisterna för respektive kväll offentliggörs senare.

Patrik Lindgren