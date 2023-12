Tidigare outgivna inspelningar med Monica Zetterlund återfunna

Monica Zetterlund från tiden när skivan Varsamt spelades in. Bild: Magnus Mårding.

Efter Monica Zetterlunds serie av storsäljande album Monica Z, Varsamt och Topaz från åren 1989-1993 väcktes tanken att spela in ett urval av låtarna från dessa skivor på engelska för den internationella marknaden.

Producenten från de två senare skivorna, Peter R Ericson, kopplades in för att ta tag i saken och berättar nu om det hela i ett pressmeddelande:

– Monica kom ner till Atlantis studio i Stockholm, oftast på kvällarna. Hon sjöng så vackert och några strofer var ren magi. Hennes röst svävade som i ett eget universum. Efter det mixade jag och Atlantis chefsingenjör Janne Hansson inspelningarna.

Men projektet slutfördes aldrig av oklar anledning och tejperna glömdes bort. Peter R Ericson gick vidare med annat. Men en dag nästan tre decennier senare ringde Janne Hansson, som höll på att inventera bokhyllorna i studion som då skulle byta ägare. ”Jag hittade några band här och det står ”Monica Z English””.

– Jag gick ner till studion, lyssnade på alla band, och de var väldigt bra! Vi hittade nio låtar, några i olika versioner. Och efter noggrant urval och redigering kan vi äntligen presentera slutresultatet.

Albumet Here’s to life – Monica Z at Atlantis and Polar Studios släpps den 26 januari nästa år av Sony Music. Skivan avslutas med en version av klassikern Att angöra en brygga, här med titeln A wonderful time.

Patrik Lindgren