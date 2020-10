Tidiga inspelningar med Joni Mitchell inleder ny arkivserie

Trenden att vittja ikoniska artisters låtarkiv är starkare än någonsin, från Dylans maratonsvit Bootleg series via Neil Young till Gillian Welchs pågående projekt. Till fansens förtjusning förstås.

Nu är turen kommen till Joni Mitchell, som inleder en planerad svit av mäktiga box-utgivningar nu den 30 oktober. Joni Mitchell Archives Vol 1: The Early Years (1963-1967) heter den första utgåvan, en 5-cd-box som rymmer hela 119 tidigare outgivna inspelningar från tiden fram till debutskivan Song to a seagull.

Det rör sig om hem-, radio och liveinspelningar, en hel del covers av folk-klassiker men också tidiga versioner av låtar som skulle dyka upp på senare skivor, och även 29 sånger som Mitchell skrivit men själv aldrig spelat in på skiva.

Allt börjar 1963 med hennes första kända inspelning, en 19-årig Joni Mitchell live på radiostationen CFQC AM i hemstaden Saskatoon. Öppningslåt? Jo, en förunderligt vacker tolkning av The house of the rising sun – som går att lyssna på bland smakproven här nedan!

I pressmeddelandet berättar Joni Mitchell om processen att återvända till detta tidiga material:

– The early stuff, I shouldn’t be such a snob against it. A lot of these songs, I just lost them. They fell away. They only exist in these recordings. For so long I rebelled against the term, ‘I was never a folksinger.’ I would get pissed off if they put that label on me. I didn’t think it was a good description of what I was. And then I listened and … it was beautiful. It made me forgive my beginnings. And I had this realization … I was a folksinger!

Patrik Lindgren