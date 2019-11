Teatralisk folk noir om nordisk mytologi

Vissa artister får ju dras med vissa epitet som ständigt klistras kring deras namn. Kanadensiskan Wendy McNeill brukar ganska snabbt förknippas med begrepp som ”folk noir”, ”teatralisk”, ”kabaret” eller kanske ”cirkus” och så ”Sverige-vän” – det senare i dess ursprungliga betydelse: alltså någon utifrån som kommit att ha Sverige som ett andra hem.

Wendy McNeill gav i våras ut albumet Hunger made you brave, och följer nu upp det med en kortfilm skapade utifrån en av sångerna där, The binding of Fenrir.

För den som kan sin Ragnarök så var Fenrir en gigantisk varg som orsakade massförstörelse genom att döda Odin och svälja solen. Sången är skriven ur Fenrirs perspektiv, och McNeill menar att detta monster – liksom många andra omkring oss idag – kanske inte skapades ond utan blev sådan som en följd av hur han behandlades.

– Jag är inte så dum att jag inte tror att det finns ondska, men kanske borde vi vara lite mer varsamma i våra fördömanden, och med varandra?

Filmen spelades in på Café de las Horas i Valencia, Spanien.