Sverigepremiär för klassiskt etiopiskt band

Musik från den egyptiska guldåldern på och kring 1970-talet återupptäcks av ständigt nya generationer, och artister som Mahmoud Ahmed, Mulatu Astatke och Aster Aweke har rönt stor uppmärksamhet internationellt.

Mindre kända men kanske lika viktiga är instrumentalbandet Ibex Band, som ofta fungerade som kompgrupp till nyssnämnda stjärnor.

När det nu är dags för Selams årliga festival i Stockholm, den 5-7 november, är huvudnumret just Ibex Band som kommer att göra sin första Sverigespelning någonsin på Kulturhuset Stadsteatern på fredagen den sjätte.

– Att få presentera Ibex Band i Sverige för första gången är ett stort ögonblick för oss. Deras musik har format flera generationer, och nu får Stockholm äntligen uppleva den live på Kulturhusets scen, säger Selams grundare och vd Teshome Wondimu i ett pressmeddelande.

Selam är som av en händelse även förnamnet på Ibex Band tongivande gitarrist Selam Woldemariam som idag utgår bandets kärnduo tillsammans med basisten Giovanni Rico.

Den som är nyfiken på musiken rekommenderas albumet Stereo instrumental music (se nedan), inspelat 1976 och återutgivet av Selams skivetikett Muzikawi så sent som förra året, lustigt nog inspelat med assistans av svensken Karl-Gustav Lundgren (och dennes fyrkanaliga bandspelare) som jobbade för en kristen radiostation i landet vid den tiden. En av många framvaskade pärlor från den egyptiska scenen.

I övrigt håller årets upplaga av Selam Music Festival ovanligt låg profil i år, kanske i avvakten på den nya egna scen som organisationen ska inviga nästa år. Men det hela inleds på torsdagen den 5 november med Vivian Pérez & Luz D’Habana inträngda på Rönnells Antikvariat, fortsätter dagen därpå när bland annat bandet Niño Fantasma skapar kaos på Hobo Hotel och avslutas på fredagen när kenyansk-gambianska dj/slagverks-duon Kankurang fixar festen på Café Klotet.

Patrik Lindgren