Svenskt på scen när Womex lockade musikbranschen till Porto

Den största internationella mässan för folk-och världsmusik, Womex, pågår i Porto sedan i torsdags. Det är extrem konkurrens om att få in ett showcase på mässan, men i år har Sverige som enda nordiskt land haft inte mindre än två showcases på programmet: Northern Resonance och Ebo Krdum.

Northern Resonance spelade för ett fullt Teatro Rivoli i Portos stadskärna på fredagskvällen, till stående ovationer. Jerker Hans-Ers på hardangerfela, Anna Ekborg på viola d’amore och Petrus Dillner på nyckelharpa gav publiken en finstämd konsert, med sina egenhändigt komponerade folklåtar.

Dagen innan hade bandmedlemmarna från Järvsö blivit intervjuade av chilensk radio och fått berätta om sina instrument, vilket de också gjorde för den internationellt präglade Womex-publiken.

Ebo Krdum med band på scen i går. BIld: Sascha Kajic

Under lördagen hade Ebo Krdum med band sitt showcase inne på mässan. Ale Möller öppnade som master of ceremony och inledde med att kort intervjua Ebo Krdum om hans musikaliska influenser under uppväxten i Sudan och den politiska aktivism som tvingade honom att lämna landet.

Ebo berättade att han som ung upptäckte Ali Farka Touré genom att lyssna på radio – en stor inspiration i musikskapandet. Tillsammans med de fem samspelta musikerna i bandet – Robin Cochrane på kalebass, SugarRay på bas, Anna Rubinsztein på fiol, Adam Grauman på cello, och diverse instrument av Ale Möller – hyllades Ebo Krdum av publiken.

Text: Karolina Jeppson

Foto: Sascha Kajic