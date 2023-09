Storskalig jazzbaluns i Göteborg till helgen

I Liras snart kommande höstnummer (ute nästa fredag!) guidar vi till höstens många festivalhöjdpunkter, men redan nu till helgen är det dags för en mäktig liten minifestival i Göteborg, på Skeppet vid Stigbergstorget.

Evenemanget går under det slagkraftiga namnet Jazzbalunsen, och bakom det hela återfinns fem jazzgrupper i ett samarbete. Vi pratar om Nils Berg Cinemascope, Lina Nyberg Band, MusicMusicMusic Oversized, kvartetten Here’s to us och så Fredrik Ljungkvists nya trio Söta bror (med Oscar Grönberg och Hans Hulbækmo).

Totalt sjutton musiker (jo, banden överlappar friskt i varandra) och en följd av ett residensprojekt med syfte att utgöra en återstart efter pandemiåren.

Lördagkvällen utlovar fem separata konserter med de olika banden, vilket följs av en storslagen matinékonsert på söndagen då de bildar ett gemensamt storband som kommer att uruppföra nyskriven musik av Fabian Kallerdahl, Lisen Rylander Löve, Fredrik Ljungkvist, Nils Berg och Lina Nyberg.

– Vi skriver cirka fem till tio minuter var, och det är svårt att säga hur musiken kommer att låta. Jag har själv inte sett alla noter än, vi repar in alltihop på lördag, hälsar Lina Nyberg.

Det hela genomförs med hjälp av Kulturrådets återstartsbidrag.

– Bara det att alla dessa musiker ses och samspelar kommer nog få oanade synergieffekter! säger Lina Nyberg.

Läs mer om Jazzbalunsen här.

Patrik Lindgren