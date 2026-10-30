Redaktionsbloggen

Youssou N'Dour och Angélique Kidjo på scen. PRESSBILD

Stjärnmöte på svenska scener i vår

30 okt 2026
Nyheter

Inte en utan två av den västafrikanska musikens giganter kommer att stå på samma scen i Sverige i vår. 

Den 31 mars och 2 april kommer nämligen Angélique Kidjo och Youssou N’Dour till Malmö Live respektive Uppsala Konsert & Kongress med det gemensamma projektet Chimes of freedom.

Två notoriska gränsöverskridare såväl kulturellt som genremässigt, bägge något av ambassadörer för sina respektive ursprung i Benin och Senegal. Tillsammans kommer de att ta sig an bägges låtar i nya duett-arrangemang. 

De har spelat ihop tidigare men det här är första gången de ger sig ut på en gemensam turné och en gemensam repertoar. 

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