Stjärnmöte i Uppsala i vår

Inte en utan två av den västafrikanska musikens giganter kommer att stå på samma scen i Sverige i vår.

Den 2 april kommer nämligen Angélique Kidjo och Youssou N’Dour till Uppsala Konsert & Kongress med det gemensamma projektet Chimes of freedom.

Två notoriska gränsöverskridare såväl kulturellt som genremässigt, bägge något av ambassadörer för sina respektive ursprung i Benin och Senegal. Tillsammans kommer de att ta sig an bägges låtar i nya duett-arrangemang.

De har spelat ihop tidigare men det här är första gången de ger sig ut på en gemensam turné och en gemensam repertoar.

Konserten är ett samarbete mellan UKK och kulturorganisationen Selam och biljetter finns ute nu, om de inte redan är slut …