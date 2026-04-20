Stefan Sundström säger hejdå till Spotify med ny singel

Stefan Sundström är som bekant inte rädd för att ta ställning och stå upp för vad han tycker – och även ta konsekvenserna av det.

I detta nådens och illdådens år 2026 har han således röjt upp i sin egen artiststruktur och tar sig an framtiden med ny bokare, nytt management och inte minst nytt skivbolag.

Det är den lilla kvalitets- och entusiastetiketten Ella Ruth Institutet som hädanefter kommer att ge ut Stefan Sundströms musik, allt under premissen att den inte ges ut på strömningsjätten Spotify, åt vilka Sundström ofta vädrat sin motvilja.

Men, de får en ”sista hälsning” av nya team Sundström, i form av singeln Bye bye Spotify som släpps nu på fredag – ja, på Spotify just.

– Det blir det sista de får av mig och dom får det som vanligt i princip gratis. Dom jävlarna. Jag har ingen lust att bidra till Trumps olika peddopartyn och utvecklingen av AI-styrda bombplan eller rekryteringsreklam för ICE. Låten är en gruvarbetarsång från Sydafrika utan upphovsman som jag hittat på en text till. Det är jag och Sista Jäntan som lirar, plus en massa folk som körar, bl a jazzstjärnan Dan Berglund som kan ta lika låga toner med sina stämband som med sin kontrabas. Som grädde på moset delar jag sångmikrofon med klippan från Vännäs; Dennis Lyxzén.

Lagom till det svenska valet i höst kommer ett helt album med Stefan Sundström & Sista Jäntan. ”Huka er!” hälsar Stefan Sundström vidare i sitt meddelande.