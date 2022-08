Vi går mot en intensiv musikhöst och det inte bara med ett fullspäckat schema på landets spelställen – många spännande albumreleaser väntar, inte minst på folkmusikfronten.

För just när det gäller svensk folkmusik på skiva har det varit lite klent de senaste åren, och pandemin lade förstås extra sordin på saken. Om vinden nu vänt eller om det bara råkar hopar sig kring september låter vi vara osagt, men här är ett urval av allt som väntar!

Redan ute sedan ett par veckor är unga kvartetten Lekarerätten med ett vackert ko-prytt självbetitlat debutalbum, som med fiol, piano, cittern och slagverk skapar en modern, jazzig take på traditionell folk. Lekarerätten delar en medlem, Olof Kennemark, med den i Lira redan tidigare omskrivna Trio Törn som också de ger ut ett album, deras andra, som de kallar Painting with polska. Snyggt kammarfolkligt med fiol, cello och nyckelharpa. Finns på cd redan nu, snart också digitalt.

I mitten av september kommer sedan första skivan med norsk-svenska trion Eriksson/Myhr/Malmström, som med Thomas, Helga och Anna i förnamn spelar nykomponerad folkmusik på gitarr, hardingfela och klarinett/basklarinett. Albumet heter For sola skin’ på tak och ståtar med Valkyrien Allstars Tuva Syvertsen som producent.

Geografiskt (och musikaliskt) gränsstruntande är även svensk-finsk-brittiska Siskin Quartet som äntligen släpper ifrån sig det sedan länge utlovade förstlingsverket Flight paths. Medlemmar i denna dubbelduo är Bridget Marsden, Leif Ottosson, Juhani Silvola och Sarah-Jane Summers.

Brittisk men sedan länge Sverigebaserad är underfundige gitarristen Ian Carr som om ett par veckor släpper självförklarande soloskivan Covers – Traditional melodies of Dalarna, Sweden.

Så till några tungviktare! Breda publikfavoriterna Hazelius Hedin smygsmög ut sitt nya album Silverdalen på Korröfestivalen häromsistens, och det ska släppas mer officiellt inom kort. Även Pelle Björnlert släppte där sitt nyaste alster, finurligt dubbelbottnat kallat Original och som ges ut genom lilla bolaget Kråktjärn.

På Korrö spelade också Jonas Åkerlund som stack till Lira den nya skivan Rent spel och klara fönster – Lejsme Pers låtar, som är en duoskiva med mästerspelmannen Anders Rosén och ges ut på dennes skivetikett Hurv. Titeln avslutas förresten med en 1:a så vi kan nog hoppas på en volym på temat också!

Efter alla dessa solo- och duoskivor kanske man längtar efter något mer storslaget och då kommer skönt stökiga (men ytterst välorganiserat så) Spöket i köket som i början av september kommer med sitt tredje album som Nisse Blomster och hans livliga gäng kallar Kurbits & flames – tradmusik i modernt storbandsformat.

Mer finstämt men lika innerligt och även drivet låter det på kvartetten Furuhills kommande minialbum och skivdebut Får vi bjuda? med Alexandra Nilsson, Agnes Åhlund, Samuel Fredy Lundh och Hampus Grönberg.

Det vokala står i fokus också på en av höstens kanske mest efterlängtade utgivningar med debuterande gruppen Ljus och lykta som, för att citera pressreleasen, ”står stadigt i den svenska folkmusikens mylla, men inspireras gärna av andra traditioner; bluegrass, brittisk folk och visa”. Möt kvartetten i Liras höstnummer!

Lovisa Jennervall ger ut albumet Between you and me i höst. Bild: lovisajennervall.com

DEN SVENSKA JAZZHÖSTEN är kanske mer business as usual på ett bra vis – jazzen har inte haft den dipp i skivutgivningen som folkmusiken kämpat med. Utmärkande däremot – fast inte heller det något nytt – är att det är påtagligt många kvinnliga namn på den lista vi valt ut här.

Bland det vi ser mest fram emot under tidig höst är den från hyllade Ellas Kapell bekanta vokalisten Lovisa Jennervalls första skiva under helt eget namn, den av Isabella Lundgren producerade Between you and me, som kommer 9 september. Också henne möter ni för övrigt i en intervju i Liras höstnummer!

Ytterligare två jazzvokalister kommer med solodebuter: dels har vi unga malmöiten Alicia Lindberg som varvar egenskrivet med standards på skivan Before you go som väntas senare i augusti. Malmö är även hem för halvdanskan Johanna Linnea Jakobsson, saxofonist, sångerska och kompositör, som tidigare i somras släpptes sin mycket fina debut Alone together på norska AMP Music & Records.

Den något mer meriterade sångerskan och kompositören Gunilla Törnfeldt har också lovat ett nytt album under hösten, betitlat Unraveling, med lika namnkunniga bandkamrater som Carl Bagge, Svante Söderqvist, Daniel Fredriksson och Jonas Kullhammar.

Högintressant känns också bandet med det lite kaxiga namnet Toppklass, anfört av trummisen Maria Dahlin som vi imponerats av tidigare när hon spelat med till exempel Fartyg 6. Den avmätt och frisinnat svängiga skivan No 1 kommer 26 augusti!

Svänger som attan gör det också om rävarna i trion Musicmusicmusic som ger ut sin nionde (!) skiva Good look på Hoob Records den 16 september.

En annan trio med minst en räv bakom örat är Franska Trion, vars nya album Mellan 4 väggar ser dagens ljus 2 september.

(Martin) Hederosgruppen följer upp sin omtalade debut från 2020 med nya skivan Ståplats senare i höst men innan dess kan vi se fram emot den generationsöverskridande trion Georg Riedel, Johan Graden och Mattias Ståhl som ger ut skivan Helioscope som beskrivs som ”Filmmusik utan film, jazzmusik med förvecklingar och utvecklingar där trådar finns till både folkmusik och fria improvisationer.”

Flöjtisten Lina Lövstrand kommer med sitt första album i eget namn med gruppen (och skivan) Lina Lövstrand Stories på flitiga uppstickarbolaget Tengtones.

Sist en skiva vi inte fått höra något från än men som vi ser fram emot med rejäl förväntan. Den Estlandsfödda men Stockholmsbaserade pianisten Britta Virves som äntligen presenterar sig och sin trio med skivan Juniper, utlovad på Kurt Rosenwinkels skivbolag Heartcore Records i mitten av oktober.

Sist? Nej, just som vi ska släppa lös den här sammanställningen hör saxofonisten Fredrik Kronkvist av sig och berättar om sitt kommande album Swedish songbook – där han och kvintetten tar sig an en räcka riktiga svenska klassiker och stöper om dem i modernt jazzformat. En hel del folkton förstås och låtar som Emigrantvisa, Uti vår hage och Ack Värmeland du sköna. Till hösten väntar en låååång Sverige-turné med detta material så håll utkik!

Patrik Lindgren, redaktör Lira

