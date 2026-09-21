Stallet slår upp dörrarna igen

Nu på onsdag den 23 september är det äntligen dags för folkmusikens inofficiella nationalscen Stallet Världens Musik att öppna igen efter en större renovering: nytt dansgolv och ny servering, men musik av samma slag som tidigare. Vi passade på att kolla läget med verksamhetsledaren Eva Omagbemi.

Hur känns det att få öppna dörrarna till ett uppfräschat Stallet?

– Det känns alldeles underbart att äntligen köra igång konsertverksamheten här. Vi har verkligen laddat upp för en fantastisk säsong. Vi har använt tiden för att göra om Stallets grafiska utseende och den nya hemsidan stallet.live kommer lanseras i samband med att vi öppnar.

På vilka sätt kommer besökarna att märka av renoveringen?

– Utanför är det fortfarande en byggarbetsplats, tyvärr. Det mesta är sig likt inne också men vi har en ny profil på vår servering, som numera är en bar och vi kommer servera både öl och vin samt lättare förtäring. När du kliver in i konsertsalen lyser det nya golvet upp och det kommer invigas den första kvällen med dans till klezmermusik.

Höstprogrammet bjuder på ett par nyheter – dels en återkomst för folkklubb-konceptet Klubb 7, som efter tio år i dvala gör uppdaterad comeback i oktober (med den lockande combon ”trippel uppländsk bondpolske-extas och renstämd modulärsynt-hypnos”), dels ett annat koncept som fått ett uppsving på sistone: balfolk.

Berätta vad balfolk är för något!

– Det är en levande social danstradition med rötter i Frankrike som har spridit sig över stora delar av Europa och nu även hittat till Stockholm. Repertoaren innehåller både pardanser och gruppdanser. Du kommer att känna igen inslag från danser som vals, schottis och polka, men här dansas de med sin egen karaktär och stil. Kvällen bjuder också på enkla gruppdanser där alla kan delta, oavsett tidigare erfarenhet.

Men först är det alltså nyöppningskväll för Stallet i form av en fin trippel med Ellika Frisell & Rafael Sida, kanadensiska duon Elise Boeur & Adam Iredale-Gray samt klezmerbandet Sabbath Hela Veckan, och sedan rullar höstprogrammet på som vanligt.

Första balfolk-kvällen är redan på fredag den 25 september med den belgiska ackordeonisten Sophie Cavez och den svenska nyckelharpisten Josefina Paulson på scen – en kväll som också utgör en del av Kista Världsmusikfestival.

Patrik Lindgren