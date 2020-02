Liras första nummer för året håller som bäst på att ta form (ute 21 februari) – men vi pausar för en liten uppdatering av vår spellista, som får inledas av en ny låt med gamla favoriten Amparo Sánchez, som vissa säkert minns under (band)namnet Amparanoia.

Sedan raskt över till ett smakprov från en kommande platta med trumpetaren Nils Janson. Longitud heter skivan och dess öppningsspår Låt på lut hör ni här!

Sierra Hull tar vid, också hon med ett smakprov av ett kommande album – som borde finnas med på många listor när skivåret så småningom ska summeras”, menar Liras recensent.

Så till ett spännande samarbete, som aldrig hann bli klart medan den ene parten, Hugh Masekela, levde. Men Tony Allen och producenten Nick Gold bestämde sig för att slutföra skivan ändå, och i mars kommer resultatet, som vi här får första singeln från.

I mars är det också dags för en ny skiva med brittiska scen-anföraren Shabaka Hutchings nya alster, nu med gruppen Shabaka & The Ancestors. Mustig förstasingel här!

Så ett annat mästarmöte, nu mellan Béla Fleck (banjo) och Toumani Diabaté (kora). Låten här är från en kommande utgåva där Fleck samlar inspelningar från det projekt som också blev en film: Throw Down Your Heart. The Complete Africa Sessions rymmer tre cd-skivor, varav en är hans möten med Toumani Diabaté.

Sedan får vi sväva loss en stund med Emil Brandqvist Trios luftiga Grand piano innan vi avrundar med några exempel på modern judisk-jemenitisk musik av artister som Gulaza (Sverige-aktuell i veckan), Yemen Blues, El Khat och svängiga trion A-WA.

I nästa nummer har vi nämligen ett stort reportage om just denna tradition, som nästan helt tryckts under ytan i många decennier men nu bubblar upp igen på de mest skilda sätt. Missa inte!

Patrik Lindgren