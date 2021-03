Späckade dagar med liveströmmad musik

Liveaktuella via länk! BIlder: Tobias Regell, Johan Bergmark, Jerg Grosse Goldermann.

Utbudet är liveströmmad musik är stort just nu – och bara under de närmaste dagarna går det att kolla in Bo Sundström med sitt jazz på svenska-projekt, uppleva superhyllade Johan Lindström Septett ge releasekonsert på Fasching och gå på minifestival för impro och ljudkonst.

Eller varför inte kolla in norska super-esset Guro Kvifte Nesheim i nybildade Grit Quartet?

Här lyfter vi fram guldkornen ur den kommande sjudagarsperioden – tipsa oss gärna om fler kommande konserter på redaktionen@lira.se!

4/3 Bo Sundström lajvar nysläppta skivan med jazzstandards på svenska (Studio Acusticum)

5/3 Nybildade Grit Quartet med Jonathan Larsson, Guro Kvifte Nesheim, Oskar Reuter och Anna Larsson (Folkmusikkaféet)

5-6/3 3 Small Places Festival – Minifestival på tre småscener runt Nytorget i Stockholm, fokus på impro, ljudkonst och frisinnad jazz med akter som Sofia Jernberg, Alexander Zethson och Anna-Kaisa Meklin. (Khimaira)

5-6/3 Skivrelease med Biorn Quartet: Björn Almgren, Karin Hammar, Owe Almgren, Anders Kjellberg (Glenn Miller Café)

6/3 Releasekonsert med Johan Lindström Septett (Fasching)

6/3 Anders Hagberg framför skivan Trust i duoformat med Johannes Lundberg och dansarna Anna Wennerbeck och Lina Lundin som gäster (Knutpunkt)

6/3 Viktoria Tolstoy, Jacob Karlzon, Mattias Svensson & Rasmus Kihlberg – kvartetten firar 20 år sedan skivan Blame it on my youth (Victoriateatern)

6/3 Trion Northern Resonance bjuder på nyskriven folkmusik med stilfulla klanger. (Stallet)

8/3 Kristoffer Sjöström Trio – folkjazz med Tilda Björnberg, Hampus Petersson och Kristoffer Sjöström (Malmö Live)

8/3 A Woman’s Voice med Vivian Buczek med flera (Fasching)

11/3 Folkduon Erika & Cecilia (Stallet)