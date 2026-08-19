Slagverkaren Hassan Bah är död

Musikern Hassan Bah avled igår den 18 augusti. Han föddes 1944 och växte upp i nuvarande Guinea men var sedan 1969 bosatt och verksam i Sverige. Bredast känd är han som tongivande medlem av folkrockgruppen Kebnekajse, vars rytmik han satte stor prägel på, men han har också spelat med artister som Eric Bibb, Cornelis Vreeswijk, finske gitarristen Hasse Walli och gruppen OK Star Orchestra. Han gav också ut skivor i eget namn, The happy boys 1980 och Foyé 2004, och däremellan ett par kassetter betitlade Garderobmusik 1 & 2.

Hans huvudinstrument var djembe och det mer udda tumpianot gongoma, som han byggde för egen hand med långsmala sågblad som tangenter.

Han var också verksam inom dans och som pedagog, gärna med barn och unga – och en av hans elever var en ung Robin Cochrane som fick sin första djembelektion redan som 9-åring hemma i Östersund och i dag är en av Sveriges ledande slagverkare och drivande bakom Klubb Mariama i Stockholm, med afrikansk musik i fokus. På sociala medier skriver Robin Cochrane om Hassan Bah:

”Min första djembe-lärare och en legend inom afrikansk musik i Sverige. Jag har fortfarande kvar gongoman som han skickade till mig med posten när jag var typ 9 år gammal. En cool dude och en sann gentleman. Jag är glad att jag tog den här bilden tidigare i somras. Tack för allt Hassan. Vila i Frid!”

Även slagverkaren Kristina Aspeqvist sörjer sin kollega: ”Kära Hassan. Jag började spela med honom 1987… Han var skräckinjagande och jättesnäll. Jag spelade i många av hans konstellationer, t ex Womenbah! Vi var några kvinnliga musiker som ackompanjerade honom på Benedictio Carlings ställe i Bredäng. Och alla danskurser. Och alla turnéer. Tack Hassan att du tog mig under dina vingar.”

Hassan Bah blev 82 år.

Patrik Lindgren