Siri Karlsson laddar för Urkult med liveskiva från Näsåker

Siri Karlsson är bandet som ständigt antar nya former inom ett färgstarkt spektrum som oförfärat rör sig mellan akustisk folkmusik, avantgarde, electronica, afrikanska rytmer och progressiv rock.

I sommar ger de en enda spelning, på festivalen Urkult den 4 augusti, och som uppladdning släpper de veckan före liveskivan Live in Näsåker (där just Urkult hålls) inspelad förra sommaren under turnén med senaste albumet 100 dB. Förutom kärnduon Cecilia Österholm (nyckelharpa, syntar, röst) och Maria Arnqvist (på sax, syntar, röst) hörs även Jonna Löfgren på trummor och Felisia Westberg på bas.

– Vi är superpeppade på Urkult! Det är ju en riktigt magisk festival som passar Siri perfekt och det känns väldigt fint att släppa livealbumet lagom till festivalen. Som en hyllning till platsen och festivalen! Det är så viktigt med festivaler som tar hit musik från hela världen. Den fyller lite tomrummet efter Falu Folk som var en viktig festival för oss, säger Cecilia Österholm.

Den otålige kan trösta sig med att det redan i dag fredag släpps en singel från liveskivan, Ballad of the warden, en låt som enligt Cecilia är ”inspirerad av de medeltida balladernas monotona, suggestiva och berättande stil”.

Siri Karlsson arbetar för närvarande på verket Aurora Sirialis som kommer att ges ut 2024, och kanske blir det ett smakprov från det på Urkult. Live in Näsåker släpps den 28 juli på kassett (!) men också digitalt.

