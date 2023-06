Se Langendorf United fritt på Clandestino

En av höjdpunkterna bland väldigt många på årets upplaga av Clandestinofestivalen i Göteborg är Langendorf United, vars ledare Lina Langendorf ju prydde omslaget till Liras vårnummer.

Langendorf United spelar på lördag, på Gothenburg Film Studios, och just deras konsert är faktiskt helt gratis och dessutom öppen för alla åldrar. Och om det långa porträttet i Lira senast gav mersmak rekommenderar vi att som uppladdning kolla in Clandestinos just släppta podcastavsnitt med just Lina Langendorf.

Clandestinofestivalen inleddes så smått redan i går onsdag med ett seminarium och i dag torsdag börjar konsertschemat att veckla ut sig på allvar. Första kvällen är på Oceanen med brännheta akter som Irreversible Entanglements och Ukandanz.

Fredagen hålls på Pustervik med exempelvis Derya Yildirim & Grup Şimşek, TootArd och ethiojazzens urfader Mulatu Astatke (och där borde vi väl kunna hoppas på ett gästspel av nämnda Lina Langendorf?).

På lördagen tar man båten eller gratisbussen över till Hisingen och Gothenburg Film Studios där bland andra BCUC, Alogte Oho & His Sounds of Joy och då alltså Langendorf United väntar.

Allt avslutas på söndag med först en eftermiddagskonsert med Ustad Noor Bakhsh på Kulturhuset Bergsjön och sen en rad konserter på Skeppet GBG.

Kolla in hela spelschemat här!

Patrik Lindgren