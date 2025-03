Sara Aldén jazzade hem Grammisen

I går kväll hölls den 42:a Grammisgalan i ordningen på Annexet i Stockholm och med undantag för de mer kvällstidningsmässiga stjärnorna (Benjamin Ingrosso tog hem tre tunga priser, Carola Häggkvist fick hederspris) föll det hela ut nästan märkligt likt Manifestgalan häromsistens om vi smalnar av blicken lite.

Amanda Bergman tog hem årets singer-songwriter och textförfattare (singer-songwriter och kompositör på Manifest) och i folkmusik blev det tämligen väntat combon Väsen & Hawktail som tog hem priset i det omdebatterat något brokiga nomineringsfältet (ep-släpp av Diket respektive Duga, arkivskivan Spelkvinnor i Dalarna och debutantduon Hanna & Robin).

Jazzkategorin var betydligt mer svårtippad, med Gilbert Holmström, Nacka Forum, Goran Kajfeš Tropiques, Agnes Darelid och Sara Aldén nominerade. Och se – det blev sistnämnda Sara Aldén (utnämnd till ”årets vokaljazz” i Lira 2024) som tog hem det med sitt första fullängsalbum There is no future – recenserad av Lira här (2022 recenserade vi debut-ep:n A room of one’s own).

Stort grattis säger vi – och firar genom att bjuda på vår intervju med Sara Aldén, publicerad för ett år sedan i samband med skivans utgivning. Här är också klippet från gårdagens livesändning när Aldén tar emot priset:

Övriga vinnare hittar ni på Grammisgalans hemsida.

Patrik Lindgren