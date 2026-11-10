Samtal och musik när Lira möter Annika Hammer

Nästa fredag släpper vi Liras vinternummer, som bland annat rymmer en tankeväckande essä av skribenten och musikern Annika Hammer. Kvällen före, som ett litet smygsläpp, har vi bjudit ner Annika till Göteborg och Lagerhusets Bibliotek (i samma hus som Liras redaktion) för en pratstund om bakgrunden till texten och för att spela lite på bibliotekets nystämda piano.

Så här presenteras kvällen – som är en del av en pågående ”Tidskriftsbonanza” på det nya, pigga biblioteket i samarbete med Nätverkstan Kulturtidskrifter. Så här presenteras Liras kväll:

Samtal och musik: Vilka instrument ryms i folkmusiken?

Varför har vissa instrument getts en självklar plats i folkmusiken, medan andra – som pianot – aldrig riktigt släppts in i värmen? Och varför anses det så viktigt vad man spelar på, snarare än vad man spelar? Det kommande vinternumret av Lira Musikmagasin rymmer en essä av skribenten och musikern Annika Hammer där hon ställer sig dessa och andra frågor kring autenticitet och folklighet, normer och traditioner, inom svensk folkmusik.

Välkommen till ett samtal mellan Liras chefredaktör Patrik Lindgren och Annika Hammer, som även kommer att framföra egen och traditionell folkmusik – på just piano.

Här är eventet på Facebook: https://fb.me/e/5e4avRnKE