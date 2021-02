Samba, skånsk blues och afrobeat på Liras spellista

Nästa vecka kommer Liras vårnummer – hur vintrigt det än kan kännas just nu, men vi tar först lite helg med en uppdatering av vår spellista.

Pang på rödbetan med det första smakprovet från Ellen Sundbergs kommande platta med tonsättningar av Bodil Malmstens dikter – riktigt, riktigt bra detta tycker vi!

Sedan hälsar vi på hos kurdiskt rotade klarinettisten Saman Alias vars orientfolkjazz ju sitter på alldeles rätt ställe. Fränder möter så Sutari i ett svensk-estniskt-polskt samarbete som vi också är rätt svårt förtjusta i.

Djupaste trad får vi sedan av Kantorns Kapell som skakar liv i gamla småländska notböcker medan Joe Chambers & Co skakar på något helt annat i sin Samba de Maracatu. Brasilianskt i botten är det som gäller också för duon Lena & Daniel, Swanberg och Bingert i efternamn, från kommande album!

Abayomy Afrobeat Orchestra tar ut svängarna rejält på stänkaren Adará, så pass att en Taxi får hämta upp, som körs av Apollo Kris aka Kristian Sjöblom med en kongolesiskt-senegalesiskt (hans egen beskrivning) inspirerad instrumental – en i en lång serie singlar han planerar att ge ut under året.

Blues på skånska är ju närmast av en egen genre, och ett nytt namn (nåja, han har just gett ut sitt tredje album) där är Georg Meggs som här besjunger Människoföraktets diktatur.

Så avrundar vi de nya spåren med Sarah Jarosz snyggt avskalade take av U2:s klassiker I still haven’t found what I’m looking for.