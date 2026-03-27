Psykedelisk tripp till Anatolien

Altın Gün

Fållan, Stockholm 26 mars

Amsterdambaserade Altın Gün (”gyllene dagen” på turkiska) är ett bra exempel på den anatoliska nypsykedelia som framförallt florerar i Istanbul med artister som Gaye Su Akyol, Baba Zula och Islandman men också dyker upp lite varstans i Europa i den turkiska diasporan.

Med sitt nya album Garip, egentolkningar av gammal turkisk folkmusik och deras bästa hittills enligt mig, är de ute på vägarna igen, denna kväll på ett fullt Fållan. En entusiastisk åldersmässigt blandad publik med en dragning åt den yngre delen, får sig en svängig kväll med turkisk psykedelia.

Live får många av låtarna en större tyngd, som till exempel Öldürme beni och Gel kaçma gel som lyfter till de höga höjder där många andra låtar också hamnar, delvis tack vare en fin ljudbild som tar till vara på dynamiken i musiken.

Erdinç Ecevit Yildiz är frontman med sin fina sång på turkiska – han alternerar dessutom mellan baglama/saz (turkisk luta) som ger turkisk karaktär åt låtarna och keyboards på ett sömlöst sätt.

Basisten och grundaren Jasper Verhulst är en säker grund för rytmsektionen där han lägger fina figurer och pumpar in ännu mera syre i de redan rytmiskt svävande låtarna.

Som helhet en svängig och ganska varierad resa med ett band som hittat sin väg från Anatolien ut i världen med sin egen psykedeliska formula.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren