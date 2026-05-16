Premiär för nybildad malinesisk trio

Bamanan Foly

Klubb Mariama, Pygméteatern, Stockholm 15 maj 2026

Ännu en intressant konsert arrangerad av Klubb Mariama, denna kväll med tre musiker från Mali (som så många andra artister från Mali boende i Paris), alla med mycket erfarenhet i bagaget med traditionella instrument som gemensam nämnare.

På donso ngoni och sång är Adama Coulibaly som även samarbetat med Salif Keita, och på ngoni och tama huserar Oumar Kouyaté som bland annat spelat med Bassekou Kouyaté (de är släkt), med andra ord inga duvungar i det här musikaliska redet. På kalebass, djembe och karagnan (tandat metallrör) hör vi Toumany Diawara, den för mig mest okände för kvällen.

Spelningen är den första i den här konstellationen, vilket gör den lite extra unik för oss som får uppleva den varma musiken i den kyliga vårkvällen. Kvällen börjar lite blygt och trevande innan värmen infinner sig i en Mali-blues där vi gungar ut på de böljande Wassolou-dynerna och med följande låtar mycket improvisation som ledstjärna.

Adama Coulibalys intensiva sång är repetitiv och ibland med call and response, den kan nästan uppfattas som en form av rap, och hans donso ngoni-spel, som mest befinner sig i basregistret, pumpar frenetiskt på med Toumany Diawaras kalebass och karagnan som sällskap.

Men kvällens pärlor kommer ändå från Oumar Kouyatés ngoni där det ibland glänser till ordentligt. Hans fingerspel med högerhanden imponerar stort och det går inte att inte tänka på hans läromästare Bassekou Kouyaté.

Kvällens publik är entusiastisk och andra halvlekens mer improvisatoriska del gästas av diverse dansare från publiken i tradition med många afrikanska konserter.

Måste också berömma den charmiga lokalen Pygméteatern, perfekt för sådana här konserter, känslan är att man skulle kunna vara på en liten klubb/teater lite varhelst här i världen.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren