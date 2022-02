”Vad är det som gör att folk tycker att vår musik låter nordisk?” undrar Matilda Bådagård och Maja Långbacka i inledningen av det första avsnittet och presenterar därmed själva utgångspunkten och idén bakom den samtals- och samspelsserie som kom att kallas Nordic Sessions och nu stöpts om i filmad form i tre delar.

– Vi tror att det finns jättemycket att undersöka kring det här och ville träffa andra artister som kanske också stött på detta, artister vars musik liksom vår är svår att placera in i ett fack men ändå beskrivits som ”nordisk” på något vis.

Som duo kallar sig Maja och Matilda som bekant Långbacka/Bådagård och är något av ett crossoverfenomen som gått hem både i folkmusikvärlden och i andra, betydligt bredare kretsar. Tillsammans med filmaren (och slagverkaren) Petter Berndalen beslöt de sig för att stämma träff med tre nogsamt utvalda kollegor, för att diskutera saken helt enkelt, men också för att spela tillsammans.

Det blev tre femton minuter långa kortfilmer som Lira har äran att visa exklusivt nu i februari, och först ut är Sofia Karlsson, som möter upp hemma på sin hälsingegård i Järvsö där hon bor.

Trion pratar om svensk folksång, om konsten att hitta sin egen röst (”Det tog mig tio år”, berättar Sofia Karlsson), om vikten att bottna i språket och om tystnaden. Och så det här nordiska då, som Sofia Karlsson känner sig rotad i men samtidigt fri från i sitt eget skapande. ”Jag kallar mig inte folksångerska, jag kanske inte heller är en vissångerska – kanske bara en sångerska? Jag bryr mig inte så mycket om genrer.”

I följande avsnitt – som publiceras här torsdag och fredag – möter Maja och Matilda pianisten, bandoneonisten och kompositören Per Störby Jutbring, bekant från New Tide Orquesta men också en rad soloprojekt, och slagverkaren André Ferrari, som varit medlem i Väsen, numera i det högst internationella bandet Bokanté och även i duon In Beat Ween Rhythm med Olov Johansson.

Patrik Lindgren