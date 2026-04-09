Polyrytmiskt kalas med Bixiga 70

Bixiga 70

Fasching, Stockholm 8 april 2026

Brasilianska Bixiga 70, med namn efter ett kvarter i São Paulo där bandet bildades på 2010-talet, spelar en eklektisk instrumental mix av brasil, latin och afrobeat med upptempo och en bubblande energi som verkligen gör sig väl live.

På Fasching är det gasen i botten från första låten, det är bara att hänga på det musikaliska karnevalståget mot extas och brasiliansk ringdans på slutet.

Det mesta vi får höra kommer med några få undantag från deras album Vapor från 2023, men nu kryddat med ett härlig livegroove för kropp och själ.

Utan sång får den tre man starka blåssektionen med trumpet, trombon och barytonsax stå för mycket av utsmyckningen med intrikata melodier, markeringar och solon med både finess och humor, där för kvällen trombonisten Douglas Antunes kanske står ut mest. Även Pedro Regada på keyboard bör nämnas för sina lite udda och fantasifulla utflykter.

Men motorn i det bubblande polyrytmiska kalaset är ändå basisten Marcelo Dworecki som lägger feta, säkra, funkiga basgångar för rytmsektionen och resten av bandet att luta sig mot när de är ute på olika äventyr.

Den mixade publiken får en extatisk dansant kväll där det sjungs och hoppas så att golvet gungar. En härligt het livekväll där jag tar värmen med mig ut i den kalla vårkvällen.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren